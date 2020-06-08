В Украине ослабили карантин для рынков: Ляшко рассказал о новых правилах
Главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко рассказал, по каким правилам в дальнейшем будут работать рынки в условиях карантина после смягчения санитарных норм 8 июня.
Соответствующий сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook, добавив соответствующее постановление от 6 июня "Об утверждении временных рекомендаций по организации противоэпидемических мер по торговле на рынках на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".
Так, среди ключевых правил:
допуск работников на рынок после термоскрининга;
на входе должны быть оснащены места для обработки рук антисептиками;
один посетитель на 10 квадратных метров площади рынка;
допуск только в защитной маске;
проведение дезинфекции поверхностей;
информация о профилактике COVID-19 – на видных местах.
Ляшко подчеркнул, что смягчение не означает отмену, а без соблюдения этих правил выход из карантина может затянуться.
"Видите нарушения на рынке – информируйте Госпродпотребслужбу", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на утро 8 июня официально было подтверждено 27 462 случая заражения коронавирусом. Из них было выявлено за минувшие сутки 463.