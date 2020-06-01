В Украине ослабили карантин: что разрешено с 1 июня

В понедельник, 1 июня, в Украине начался следующий этап ослабления карантина.

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Заработали спортивные залы, фитнес-центры, бассейны, открыли межобластное сообщение всеми видами транспорта, а также разрешили проведение экзаменов в вузах и коледжах. Соответствующую инфографику опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения.

Работникам и посетителям спортивных учреждений будут проводить температурный скрининг. Также для работников обязательно использование защитных масок.

При посещении спортивных залов ведомство рекомендует соблюдать такие условия:

для индивидуальных занятий – не больше одного человека на 10 квадратных метров;

для групповых – не больше одного человека на 5 квадратных метров, в группе не больше 10 человек;

групповые занятия проводятся исключительно по предварительной записи;

антисептики должны быть размещены при входе в заведение;

одновременное использование раздевалок и душевых кабинок должно быть ограничено на уровне не более 50%;

количество клиентов в заведении должно быть таким, чтобы не допускать столпотворений;

расположение тренажеров для кардио-занятий, которые предусматривают длительное использование одним клиентом, с интервалом не меньше 2,5 метра между клиентами.

Карантин в Украине

Работа бассейнов с 1 июня разрешена для:

индивидуального посещения;

спортивных учебно-тренировочных групп 2-го года обучения и старших;

не больше 4 человек на одной дорожке для индивидуальных занятий и не больше 6 человек для спортивно-тренировочных групп;

не больше 2 человек на одной дорожке для индивидуальных занятий и не больше 3 человек для спортивно-тренировочных групп в 25-метровых бассейнах.

Экзамены у студентов вузов и коледжей с 1 июня разрешены при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, а также в группах не более 10 человек.

Также с началом третьего этапа ослабления карантина ученикам профессионального образования разрешили проходить практику, выпускники смогут пройти государственную квалификационную аттестацию. В регионах разрешили работу инклюзивно-ресурсных центров, чтобы детей с особыми образовательными потребностями могли зачислить в учебные заведения.

Как писал OBOZREVATEL ранее, на дорогах Киева с 00:00 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации ПДД.