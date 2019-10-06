"За что умирали наши люди?" В Украине опять поднялись митинги против капитуляции

В воскресенье, 6 октября, неравнодушные украинцы устроили массовые мирные митинги против подписания Украиной "формулы Штайнмайера" в ряде крупнейших городов. Они опасаются, что этот шаг приведет к полной капитуляции государства перед страной-агрессором Россией.
Акции протестов стартовали в 12:00 во Львове, Одессе, Виннице, Харькове, Кременчуге. А в Киеве на Майдане Независимости люди устроили вече "Остановим капитуляцию", которое организовало "Движение сопротивления капитуляции". Как пишет "Громадське", протестующие в столице выдвинули ряд требований к власти Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Акция "Нет капитуляции" в Киеве
Telegram-канал "Украина 24/7"
Запретить внедрение особого статуса для отдельных районов Донетчины и Луганщины или любых других регионов Украины.
Запретить внедрение амнистии для боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Запретить отвод украинских войск от линии разграничения.
Запретить образование любых негосударственных военизированных формирований, в частности "народных милиций" на территории оккупированного Донбасса.
Запретить проведение выборов в любые органы власти или самоуправления на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" до получения полного контроля по всей длине украино-российской границы.
Выйти из бесперспективного Минского формата и инициировать Будапештский формат переговоров.
Вече в Киеве
"Громадське"
Вече в Киеве
"Громадське"
Вече в Киеве
"Громадське"
Вече в Киеве
"Громадське"
Митинг в Харькове
Telegram-канал "Х*евый Харьков"
Харьковчане выступили против капитуляции
Telegram-канал "Х*евый Харьков"
Акция "Нет капитуляции" в Харькове
Telegram-канал "Х*евый Харьков"
Акция "Нет капитуляции" в Харькове
Telegram-канал "Х*евый Харьков"
У Києві на Майдані збираються на віче проти "формули Штайнмаєра" pic.twitter.com/lVqC0s34N8— hromadske (@HromadskeUA) October 6, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL:
реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.
РосСМИ распространили информацию о том, что украинская делегация якобы, как и другие участники переговоров в Минске, подписала нашумевший план по Донбассу – "формулу Штайнмайера".
После этого президент Украины Владимир Зеленский провел срочный брифинг, на котором сообщил, что Украина согласовала, но не подписала "формулу". Он пообещал, что "капитуляции не будет".
1 и 2 октября недовольные подписанием "плана Штайнмайера" украинцы вышли на акции протеста под здание Офиса президента и на Майдан Независимости.
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