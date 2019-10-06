"За что умирали наши люди?" В Украине опять поднялись митинги против капитуляции

В воскресенье, 6 октября, неравнодушные украинцы устроили массовые мирные митинги против подписания Украиной "формулы Штайнмайера" в ряде крупнейших городов. Они опасаются, что этот шаг приведет к полной капитуляции государства перед страной-агрессором Россией.

Акции протестов стартовали в 12:00 во Львове, Одессе, Виннице, Харькове, Кременчуге. А в Киеве на Майдане Независимости люди устроили вече "Остановим капитуляцию", которое организовало "Движение сопротивления капитуляции". Как пишет "Громадське", протестующие в столице выдвинули ряд требований к власти Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Акция "Нет капитуляции" в Киеве Telegram-канал "Украина 24/7"

Запретить внедрение особого статуса для отдельных районов Донетчины и Луганщины или любых других регионов Украины.

Запретить внедрение амнистии для боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Запретить отвод украинских войск от линии разграничения.

Запретить образование любых негосударственных военизированных формирований, в частности "народных милиций" на территории оккупированного Донбасса.

Запретить проведение выборов в любые органы власти или самоуправления на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" до получения полного контроля по всей длине украино-российской границы.

Выйти из бесперспективного Минского формата и инициировать Будапештский формат переговоров.

Вече в Киеве "Громадське"

Вече в Киеве "Громадське"

Вече в Киеве "Громадське"

Вече в Киеве "Громадське"

Митинг в Харькове Telegram-канал "Х*евый Харьков"

Харьковчане выступили против капитуляции Telegram-канал "Х*евый Харьков"

Акция "Нет капитуляции" в Харькове Telegram-канал "Х*евый Харьков"

Акция "Нет капитуляции" в Харькове Telegram-канал "Х*евый Харьков"

У Києві на Майдані збираються на віче проти "формули Штайнмаєра" pic.twitter.com/lVqC0s34N8 — hromadske (@HromadskeUA) October 6, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

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