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6 октября • обновлено в 13:38
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"За что умирали наши люди?" В Украине опять поднялись митинги против капитуляции

4.1т Читать материал на украинском

В воскресенье, 6 октября, неравнодушные украинцы устроили массовые мирные митинги против подписания Украиной "формулы Штайнмайера" в ряде крупнейших городов. Они опасаются, что этот шаг приведет к полной капитуляции государства перед страной-агрессором Россией.

Акции протестов стартовали в 12:00 во Львове, Одессе, Виннице, Харькове, Кременчуге. А в Киеве на Майдане Независимости люди устроили вече "Остановим капитуляцию", которое организовало "Движение сопротивления капитуляции". Как пишет "Громадське", протестующие в столице выдвинули ряд требований к власти Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Акция "Нет капитуляции" в Киеве

Акция "Нет капитуляции" в Киеве

Telegram-канал "Украина 24/7"

  • Запретить внедрение особого статуса для отдельных районов Донетчины и Луганщины или любых других регионов Украины.

  • Запретить внедрение амнистии для боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР".

  • Запретить отвод украинских войск от линии разграничения.

  • Запретить образование любых негосударственных военизированных формирований, в частности "народных милиций" на территории оккупированного Донбасса.

  • Запретить проведение выборов в любые органы власти или самоуправления на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" до получения полного контроля по всей длине украино-российской границы.

  • Выйти из бесперспективного Минского формата и инициировать Будапештский формат переговоров.

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Вече в Киеве

Вече в Киеве

"Громадське"

Вече в Киеве

Вече в Киеве

"Громадське"

Вече в Киеве

Вече в Киеве

"Громадське"

Вече в Киеве

Вече в Киеве

"Громадське"

Митинг в Харькове

Митинг в Харькове

Telegram-канал "Х*евый Харьков"

Харьковчане выступили против капитуляции

Харьковчане выступили против капитуляции

Telegram-канал "Х*евый Харьков"

Акция "Нет капитуляции" в Харькове

Акция "Нет капитуляции" в Харькове

Telegram-канал "Х*евый Харьков"

Акция "Нет капитуляции" в Харькове

Акция "Нет капитуляции" в Харькове

Telegram-канал "Х*евый Харьков"

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Темы
Акции протеста в Киеве Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Формула Штайнмайера
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
А действительно за что ????? Можно подумать эти селюки в шахту полезут...
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Федоров Федор
Федоров Федор
Шоколатье погнал свой скот в атаку.
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Кандаков Андрей
Кандаков Андрей
Площадь оцепить. Всех митингующих за войну до победного конца призывного возраста погрузить в машины и отправить в вооружённые силы, на передовую. Сформировать из митингующих Особую штурмовую дивизию, вооружить и отправить освобождать Крым и Донбасс. Вперёд и с песней.
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