В Украине определили новые карантинные зоны: опубликован список по областям

В Украине изменили разделение на карантинные зоны, включив в "красной" некоторые районы и города во Львовской, Ивано-Франковской, Ровенский и Одесской областях.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга по результатам заседания Комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций по установлению уровней эпидемической безопасности распространение СOVID-19.

Перечень зон по областям и населенным пунктам опубликовал в Facebook министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

К "красной зоне" будут отнесены:

Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области;

город Самбор Львовской области;

город Беляевка Одесской области;

города Дубно, Костопольский и Ривненский район Ривненской области;

Кицманский район Черновицкой области.

В "оранжевую зону" войдут:

Луцкий и Любашевский районы Волынской области;

город Ужгород, Перечинский, Тячивский и Ужгородский районы Закарпатской области;

Ивано-Франковск, Бурштын и Коломыя, Тысменицкий район Ивано-Франковской области;

города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Буск, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский , Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворивский районы Львовской области;

Николаевский и Саратский районы Одесской области;

город Острог, Гощанский и Здолбуновский районы Ривненской области;

город Чертков, Тернопольский район Тернопольской области;

город Черновцы, Глибоцкий район Черновицкой области.

В "желтой зоне" окажутся:

Киев;

города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Горохивский, Иваничивский, Киверцовский, Маневицкий и Ратновский районы Волынской области;

город Хуст, Виноградовский, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;

город Калуш, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Наддвирнянський, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

города Одесса, Белгород-Днестровский, Измаил и Теплодар, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Лиманский, Овидиопольский и Савранский районы Одесской области;

города Ривне и Вараш, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ривненской области;

города Тернополь и Бережаны, Бережанский, Гусятинский и Чертковский районы Тернопольской области;

город Харьков, Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский и Чугуевский районы Харьковской области;

Вижницкий, Герцаевский, Заставненский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Новое карантинное зонирование начнет действовать с 17 августа (Facebook Олега Немчинова)

Карантинные меры буду действовать 14 дней (Facebook Олега Немчинова)

Как ранее сообщалOBOZREVATEL, в Украине во время пандемии COVID-19 населенные пункты будут относить к одной из четырех карантинных зон ("зеленой", "желтой", "оранжевой" или "красной") согласно новым критериям. Теперь решение будет приниматься каждые 14 дней вместо семи.