В Украине оправданный экс-полицейский получил 500 тысяч грн моральной компенсации

В Ахтырке Сумской области бывшему полицейскому после оправдания присудили 500 тыс. грн моральной компенсации.

Как говорится в решении Ахтырского горрайонного суда от 21 мая, моральный ущерб был нанесен незаконными действиями органов досудебного следствия и суда.

Бывшему полицейскому присудили полмиллиона после оправдания

Согласно материалам дела, в 2013 году работник полиции был задержан по подозрению в покушении на вымогательство и получение 6000 грн за не помещение изъятого автомобиля на штрафплощадку.

В феврале 2016 года мужчину приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года.

С марта по ноябрь 2016 года осужденный находился в СИЗО. В ноябре 2016 года Верховным судом обвинительный приговор отменен и мужчина освобожден из-под стражи в зале суда.

В января 2019 года после нового рассмотрения судом первой инстанции принят оправдательный приговор, который апелляционный суд оставил без изменений.

Мужчина предъявил иск к государству на 3 млн грн. В течение почти 6 лет он находился под следствием и судом, долгое время был ограничен в свободном передвижении как по территории Украины, так и за ее пределами, 9 месяцев провел в СИЗО, потерял работу в органах внутренних дел.

Минимальная сумма компенсация не могла быть меньше 330 610 грн (4723 грн х 70 месяцев). Но учитывая обстоятельства дела, характер и объем страданий, тяжесть вынужденных изменений в жизни и отношениях оправданного, степень снижения престижа и его репутации, суд удовлетворил требование на 500 тыс. грн.

Как писал OBOZREVATEL, в Чернигове ню-модель отсудила у полиции 270 тыс. грн морального ущерба после обвинений в распространении порнографии.