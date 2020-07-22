Россия может напасть на Украину сразу с трех сторон, не только из Крыма. Реальна ли угроза и к чему готовиться

Насильственная милитаризация аннексированного Крыма снова на слуху. РФ сообщила о строительстве на полуострове новых военных кораблей, на что уже отреагировали США, обвинив Кремль в нарушении международных норм.

В Украине же заявили, что Россия не отказывается от своих планов и угроза атаки с захваченного полуострова остается. Действительно ли РФ хочет перейти в активную фазу боевых действий – узнавал OBOZREVATEL.

Силы и возможности для нападения

Военные эксперты указывают на то, что нельзя рассматривать Крым, как точку начала проведения масштабных военных действий по отношению к материковой Украине.

Так, в комментарии OBOZREVATEL глава совета Всеукраинского объединения "Союз участников миротворческих операций" Сергей Грабский объясняет, что на полуострове сосредоточено около 42 тысяч российских военных, но среди них есть небоевые части и подразделения обеспечения, которые не участвуют в наступательных операциях.

Военный парад в Крыму-2020

"Планы существуют, но не в смысле главного удара с юга. Они могут существовать, как дополнительные, отвлекающие удары, с целью привлечь внимание ВСУ, сковать и ограничить их маневр в случае возможного наступления на других направлениях", – говорит он.

Намерения строить новые десантные корабли в Крыму, означают то, что Россия собирается увеличить свой ударный потенциал, считает Грабский.

"Но несмотря на большую протяженность российско-украинской границы, есть только 14 мест на украинском побережье Черного моря, где можно осуществить десантную операцию. Чтобы совершать подобные масштабные действия, требуются достаточно мощные силы и их активизация была бы заметна", – отметил военный эксперт.

Признаками подготовки к эскалации могут быть проведение учений, консолидация войск, сосредоточение запасов, оружия и военной техники, говорят военные эксперты. И один из них вскоре будет проходить у границ Украины.

Кавказ-2020

Как известно, с 21 по 26 сентября текущего года в РФ планируются масштабные военные учения. По данным украинской разведки, с началом активной фазы "Кавказ-2020" РФ намерена перебросить к границе с Украиной около 120 тысяч военных, не менее 500 танков, 300 самолетов и сотни другой техники и вооружения. Будут привлечены также 50 кораблей и 5 подводных лодок.

Военные учения РФ "Центр-2019"

По мнению бывшего заместителя начальника Генерального штаба, генерал-лейтенанта Игоря Романенко, учения "Кавказ-2020" являются одним из стратегических шагов российского президента Владимира Путина.

"Он сейчас действует по плану, во-первых, они свое законодательство поставили выше мирового – его ядерный указ, по которому он может применять ядерное вооружение по своему усмотрению. Во-вторых, выдал статью по итогам 75-й годовщины Второй мировой, где фактически заявил, что ее выиграла СССР, но проиграла в "третьей мировой" (холодной войне), и сейчас им необходим реванш. В-третьих, сделал свое правление вечным", – рассказал военный эксперт OBOZREVATEL.

Теперь же РФ сосредотачивает более ста тысяч военных на востоке Украины, их войска стоят в Крыму, кроме того, как говорит Романенко, российские военные подразделения могут беспрепятственно действовать на белорусской территории..

"Таким образом, нападение на Украину возможно сразу с трех сторон. Но что останавливает Путина от захвата всей нашей страны, а то, что мы будем давать отпор. Зачем ему территории, где люди будут сопротивляться и вести подрывную войну. Ему нужно решать вопрос Крыма и сухопутного коридора к нему. Но, кроме нас, под угрозой остаются страны Прибалтики, где РФ хочет "прорубить" Сувалкский коридор через территории Литвы в Калининград, и часть Казахстана", – говорит он.

РФ хочет захватить часть Украины, Литвы и Казахстана

По сути, как считает Романенко, у России почти все готово для того, чтобы отхватить необходимые куски других стран. Тем более, что реакция мира на захват Крыма и оккупацию Донбасса была довольно мягкой, как на подобные преступления. А от того, Путин может пойти и на дальнейшие шаги.

Что говорят в Украине

Ккомандующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа заявил, что не исключает попыток войск РФ прорваться из оккупированного Крыма в Херсонскую область, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.

На это командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев сказал, что Неижпапа преувеличил вероятность угрозы войск РФ.

Однако 20 июля на брифинге по случаю начала военных учений Sea Breeze-2020 командующий ВМС вновь озвучил свои опасения относительно планов России по атаки Украины из аннексированного полуострова.