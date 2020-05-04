В Украине онкобольных детей заставляют проходить тесты на коронавирус за свой счет

В Национальном институте рака и детской специализированной больнице "Охматдет" семьи онкобольных детей вынуждены проходить платные тесты на коронавирус COVID-19.

Как сообщает "Украинская правда", в благотворительный фонд "Таблеточки" обратились родители с просьбой помочь оплатить ПЦР-тесты детям.

Стоимость одного такого теста в Украине сейчас составляет около 2,2-2,5 тыс. грн.

Без негативных результатов теста онкобольных дети не госпитализируют для прохождения химиотерапии, лучевой терапии, хирургической операции, проведение МРТ.

Без негативных результатов теста онкобольных дети не госпитализируют

"Мы согласны с решением больниц, это нужно. Но мы не согласны, что эти тесты должны оплачивать сами родители. Мы ложимся в больницу планово на капельницы каждые 14 дней. То есть в месяц только на тесты для меня и сына нужно 10 000 гривен" – рассказала мама онкобольного ребенка Наталья Бойко.

При этом в руководстве медучреждений не смогли предоставить приказы, которыми установлено требование об обязательной сдаче теста. В Министерстве здравоохранения Украины подтвердили, что соответствующего требования на национальном уровне не существует.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре отделения онкологии и онкогематологии детской областной клинической больницы отдали больным коронавирусом.