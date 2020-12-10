В Украине ограничили движение транспорта в трех областях из-за непогоды

Таша Адамович Общество 14:12, 10.12.2020 Обновлено: 14:16, 10.12.2020

В Тернопольской, Ривненской и Хмельницкой областях по всем дорогам государственного значения ограничили движение грузового транспорта и автобусов.

Об этом сообщили в официальных Telegram-каналах Министерства внутренних дел Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Решение принято из-за сложных погодных условий в регионах.

"С целью недопущения совершения ДТП и образования заторов в движении автотранспорта с 11:00 вводится ограничение на движение грузового автотранспорта и автобусов по всем дорогам государственного значения Тернопольской области. Также аналогичное ограничение введено по дорогам государственного значения Ривненской области", – говорится в сообщении.

Правоохранители напомнили водителям: если вы оказались в трудной ситуации – звоните по спецлинии 102.

Водителей предупредили об ограничении движения
Telegram МВД Украины

В Telegram-канале ГосЧС сообщается, что движение на дорогах государственного значения ограничат также в Хмельницкой области.

"По информации Укравтодора 10 декабря во связи с неблагоприятными погодными условиями в виде дождя при минусовой температуре (от 0 до -1 градуса мороза) Службой автомобильных дорог в целях недопущения совершения ДТП и образования заторов введено временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов на время обработки спецтехникой дорожного покрытия в Ривненской, Тернопольской и Хмельницкой областях. В настоящее время осложнений движения и пробок не наблюдается", – говорится в сообщении.

Ограничения касаются трех областей на западе страны
Telegram ДСНС

По прогнозу погоды Укргидрометцентра в большинстве регионов Украины 10 декабря ожидаются дождливая погода и мокрый снег. Из-за осадков на фоне низкой температуры на дорогах возможна гололедица. В частности, дождь спрогнозировали и в западных областях страны.

Прогноз на 10 декабря
meteo.gov.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, скользкая дорога стала причиной ДТП с участием трех автомобилей 6 декабря в районе Бородянки Киевской области. Оформление события продолжалось не менее 3:00, повлекшее большой затор на варшавской дороге.

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