В Украине ограничат работу транспорта из-за коронавируса: как будут проверять

Полиция будет контролировать соблюдение ограничения движения общественного транспорта в Украине. Ведь это один из главных шагов, который поможет остановить распространение коронавируса.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов, сообщается на сайте МВД.

"Самое главное – это остановить распространение вируса. Наиболее опасным местом для заражения является общественный транспорт. Поэтому было принято тяжелое решение, но мы делаем это для того, чтобы остановить эпидемию", – отметил Геращенко.

Транспорт "Информатор Киев"

"У нас есть для этого все рычаги. Мы предупреждаем всех владельцев пассажирских перевозок, что они обязаны работать по закону", – добавил он.

Замглавы МВД также подчеркнул, что надеется, что все граждане в государстве будут прислушиваться и останутся на самоизоляции.

"Эти две недели крайне необходимы для того, чтобы проявились все те, кто приехал в Украину из Европы, из других стран, чтобы в них проявилась болезнь, и мы могли полностью посчитать тех лиц, которые являются зараженными коронавирусом", – сказал Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

из-за объявленного общенационального карантина и ограничительных мер в связи с коронавирусом, метро Киева, Харькова и Днепра остановило работу, а наземный транспорт изменил правила движения.

Кроме того, с 12:00 18 марта запрещается железнодорожное, авиа- и автобусное межгородское и межобластное сообщение.

Городские перевозки могут осуществляться до 10 человек в маршрутных такси и в такси и до 20 человек в тролейбусах, вагонах и трамваях.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!