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17 марта • обновлено в 12:18
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В Украине ограничат работу транспорта из-за коронавируса: как будут проверять

2.1т
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Полиция будет контролировать соблюдение ограничения движения общественного транспорта в Украине. Ведь это один из главных шагов, который поможет остановить распространение коронавируса.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов, сообщается на сайте МВД.

"Самое главное – это остановить распространение вируса. Наиболее опасным местом для заражения является общественный транспорт. Поэтому было принято тяжелое решение, но мы делаем это для того, чтобы остановить эпидемию", – отметил Геращенко.

Транспорт

Транспорт

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"У нас есть для этого все рычаги. Мы предупреждаем всех владельцев пассажирских перевозок, что они обязаны работать по закону", – добавил он.

Замглавы МВД также подчеркнул, что надеется, что все граждане в государстве будут прислушиваться и останутся на самоизоляции.

"Эти две недели крайне необходимы для того, чтобы проявились все те, кто приехал в Украину из Европы, из других стран, чтобы в них проявилась болезнь, и мы могли полностью посчитать тех лиц, которые являются зараженными коронавирусом", – сказал Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Антон Геращенко
Место
Украина
Тег
Министерство внутренних дел Украины
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