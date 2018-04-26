В Украине ограничат продажу алкоголя: как отреагировало общество

В борьбе за здоровую нацию власти Украины пошли на такой радикальный шаг, как предоставление местных органам самоуправления права ограничивать продажу алкоголя. Так, соответствующий закон был подписан президентом Петром Порошенко 23 апреля.

Однако в обществе данную инициативу могут воспринять неоднозначно. Ведь несмотря на то, что в Украине все более популярным становится здоровый образ жизни, есть немало и тех, кто не представляет, как можно расслабиться и снять стресс без горячительных напитков.

"Обозреватель" решил узнать у читателей, как они относятся к антиалкогольному закону и как видят его дальнейшую реализацию.

Согласно проведенному опросу, 44% украинцев уверенны, что принятие вышеуказанного документа увеличит продажи "паленого" алкоголя. Вместе с тем, 34% респондентов считают, что закон улучшит ситуацию с безопасностью в стране.

Еще 15% убеждены, что ограничение продажи спиртного ничего не изменит, поскольку желающие выпить будут запасаться им заранее, а 6% опрошенных заявили, что равнодушны к данному вопросу.

В любом случае о реальной эффективности закона можно будет говорить лишь спустя некоторое время после его вступления в силу (кстати, он начал действовать 25 апреля). Но хочется верить что это не только подтолкнет украинцев к бережному отношению к своему здоровью, но и снизит число пьяных ночных дебошей на улицах.

Как сообщал "Обозреватель", ограничение на продажу алкоголя будет касаться торговых точек, но не будет распространяться на ресторанный бизнес.