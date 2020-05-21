В Украине официально ввели ИФА-тестирование на антитела к COVID-19

Медработники должны тестироваться один раз в 14 дней

Лица, которые контактировали с больными, должны тестироваться на 14 сутки после контакта

В Украине официально ввели лабораторное тестирование на коронавирус методом иммуноферментного анализа (ИФА).

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Приказ за подписью министра здравоохранения Максима Степанова опубликован на сайте Минздрава.

Минздрав ввел ИФА-тестирование на COVID-19

В нем говорится, что лабораторное тестирование на COVID-19 в стране проводится с использованием метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) и метода ИФА.

Немедленному тестированию подлежат пациенты с клиническими признаками коронавирусной болезни и пациенты с пневмонией.

Лица, которые контактировали с больными, у которых подтверждено инфицирование, должны тестироваться на 14 сутки после контакта.

Лицам, которые нуждаются в плановой госпитализации или операции, делают тесты на коронавирус непосредственно перед госпитализацией или операцией.

Медицинские работники, которые непосредственно оказывают помощь больным или проводят уход за больными COVID-19 в условиях стационара, работники лабораторий, которые обрабатывают образцы из дыхательных путей, полученные от больных COVID-19, и работники патологоанатомических, судебно-медицинских бюро, отделений, принимающих участие во вскрытии тел, в том числе взятии образцов секционного материала, должны тестироваться один раз в 14 дней до получения первых положительных результатов у конкретного лица.

Работникам Национальной полиции, Национальной гвардии, Госпогранслужбы и другим медицинским и фармацевтическим работникам тесты на COVID-19 должны делать один раз в 30 дней до получения первых положительных результатов у конкретного лица.

Как сообщал OBOZREVATEL, бесплатный ПЦР-тест на COVID-19 в Украине имеют право пройти пять категорий населения.

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