В Украине один из самых низких показателей летальности от COVID-19 в Европе, – премьер

В Украине один из самых низких показателей летальности от коронавируса (COVID-19) в Европе.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, летальность составляет 1,8% (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это тот же уровень, что и в Германии. В Великобритании, например, – 4,3%, в Швеции – 4,4%, в Испании – 3%", – отметил он.

По словам Шмыгаля, сейчас очень важно обеспечить больницы кислородом.

"На прошлой неделе дополнительно направили почти 600 млн грн на эти цели. Задача для регионов – 80% коек должны быть обеспечены кислородом. Сейчас этот показатель – чуть более 40%", – сказал премьер.

Он добавил, что по состоянию на 5 ноября количество задействованных аппаратов ИВЛ составило 638, а всего в стране размещено 4876 аппаратов. То есть, использование идет чуть больше чем на 12% от общего количества.

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