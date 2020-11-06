В Украине один из самых низких показателей летальности от COVID-19 в Европе, – премьер
Летальность от коронавируса в Украине составляет 1,8%
Задача для регионов – 80% коек должны быть обеспечены кислородом
Использование аппаратов ИВЛ в стране – чуть больше чем на 12% от общего количества
В Украине один из самых низких показателей летальности от коронавируса (COVID-19) в Европе.
Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, летальность составляет 1,8% (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Это тот же уровень, что и в Германии. В Великобритании, например, – 4,3%, в Швеции – 4,4%, в Испании – 3%", – отметил он.
По словам Шмыгаля, сейчас очень важно обеспечить больницы кислородом.
"На прошлой неделе дополнительно направили почти 600 млн грн на эти цели. Задача для регионов – 80% коек должны быть обеспечены кислородом. Сейчас этот показатель – чуть более 40%", – сказал премьер.
Он добавил, что по состоянию на 5 ноября количество задействованных аппаратов ИВЛ составило 638, а всего в стране размещено 4876 аппаратов. То есть, использование идет чуть больше чем на 12% от общего количества.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по состоянию на утро 6 ноября в Украине официально подтверждено 440 188 случаев коронавирусной инфекции. Из них 9721 – выявлено за минувшие сутки.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине эпидемия COVID-19 распространяется в "ураганном режиме".
Чиновник также отметил, что ситуация с распространением коронавируса в Украине близка к катастрофе.