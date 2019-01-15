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В Украине объявлено штормовое предупреждение

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Во вторник, 15 января, в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий, сильные порывы ветра и метели.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, из-за сложной погоды объявлено штормовое предупреждение.

В частности, ночью и утром порывы ветра достигнут 15-20 м/с, уровень опасности — желтый.

В Украине объявлено штормовое предупреждение

В Киеве и Киевской области ночью и утром 15 января порывы ветра также достигнут 15-20 м/с, метели.

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Также сообщается, что сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень) в связи со снегопадами и метелями в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей.

В горных районах Закарпатской области — угроза оползней снега на дороги.

Ранее сообщалось, что в Украине в конце текущей недели ожидается резкое потепление.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Народные синоптики спрогнозировали погоду на 2019-й год: в конце января ожидается потепление и слякоть, а лето не будет слишком жарким.

  • В то же время синоптики разных стран прогнозируют, что 2019 год может стать самым теплым в истории наблюдений за погодой. Виной всему эффект Эль-Ниньо — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на климат.

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