В Украине объявлено штормовое предупреждение: какие регионы в опасности

Юрий Сергиенко Общество 22:08, 30.05.2020 Обновлено: 22:11, 30.05.2020

Синоптики объявили штормовое предупреждение в западных областях Украины, также ожидается повышение уровня воды в реках.

В регионе 31 мая ожидаются значительные дожди (I уровень опасности, желтый), сообщается на странице Украинского гидрометцентра в Facebook.

Также значительные дожди прогнозируются в Карпатах ночью (ІІ уровень опасности, оражевый).

Из-за этого с 31 мая по 1 июня на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) уровень воду может подняться на 0,5 – 1,5 м, на отдельных участках до 2 м.

Местами возможно начальное затопление заводей, сельскохозяйственных угодий, а также формирования значительного местного, склонного стока.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 31 мая, из-за циклона в большинстве областей Украины пройдут дожди разной интенсивности.

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