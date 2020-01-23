В Украине объявлено штормовое предупреждение: где ожидать снежной бури

По всей Украине в четверг, 23 января, кроме Закарпатья, объявлено штормовое предупреждение.

Так, как предупреждают спасатели со ссылкой на синоптиков, в течение дня во всех регионах ожидается усиление ветра. Объявлен желтый уровень опасности.

В частности, ожидается пасмурная погода и осадки в виде мокрого снега. Ветер северо-восточный, до 12 м/с, возможны порывы до 15−20 м/с. Температура составит от -2° до +3°, в Карпатах — от -4° до +9°.

Погода в Украине Иллюстрация

В Киеве 23 января пройдет мокрый снег. Температура ночью опустится до -1 градуса, днем будет холодно, до +1 градуса.

В связи с выше изложенным рекомендуется убрать припаркованный транспорт из-под старых развесистых деревьев, не оставлять машины возле тополей, рекламных щитов, линий электропередачи. Пешеходам спасатели советуют держаться от подальше от неустойчивых уличных конструкций.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 23 января, синоптики обещают снижение температуры на 2-3 градуса, местами пройдет снег.

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