В Украине объявлено штормовое предупреждение: эпицентр непогоды сместился

Общество 10:41, 30.07.2020 Обновлено: 10:50, 30.07.2020

В четверг, 30 июля, в Центральной Украине объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает Укргидрометцентр, днем в центральных областях местами грозы, шквалы 15-20 м/с.

В частности, в Винницкой и Харьковской области ожидаются грозы, а в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях – грозы со шквалами.

Объявлено о I уровне опасности, желтом.

В то же время в восточных, центральных, Одесской, Николаевской и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, в курортном городе Яремче Ивано-Франковской области выпало огромное количество града, так что после непогоды земля казалась усеяна снегом.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Украина влезла в рекордные долги из-за карантина: когда и сколько отдадим и хватит ли денег

Зеленский со Степановым открыли новый корпус "Охматдета" в Киеве

АТОшник обвинил одесских копов в избиении: пинали ногами, засыпали в рот бычки

Полтавский "террорист" может быть уже мертвым: Геращенко прояснил ситуацию

Режим перемирия на Донбассе: террористы в очередной раз открыли огонь