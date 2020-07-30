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В Украине объявлено штормовое предупреждение: эпицентр непогоды сместился

Общество
1,5 т.
Центральную Украину накроет грозами и шквалами

Центральную Украину накроет грозами и шквалами. pixabay.com

В четверг, 30 июля, в Центральной Украине объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает Укргидрометцентр, днем в центральных областях местами грозы, шквалы 15-20 м/с.

В частности, в Винницкой и Харьковской области ожидаются грозы, а в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях – грозы со шквалами.

Объявлено о I уровне опасности, желтом.

В то же время в восточных, центральных, Одесской, Николаевской и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Укргидрометцентр

Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, в курортном городе Яремче Ивано-Франковской области выпало огромное количество града, так что после непогоды земля казалась усеяна снегом.

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