В Украине объявлен желтый уровень штормовой опасности
В ряде регионов Украины в четверг, 22 октября, ожидается ухудшение погодных условий. Там объявлено штормовое предупреждение.
Непогода, в частности, коснется Львовской, Ивано-Фракивськой и Черновицкой областей. Об этом информируют синоптики Укргидрометцентра.
По их данным, днем на высокогорье Карпат будут наблюдаться порывы ветра 25-30 м/с. Погодному явлению присвоен І уровень опасности, желтый.
О сильном ветре в течение суток предупредили и спасатели ГСЧС Украины.
Кроме того, до 24 октября в большинстве районов восточных и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Украинского гидрометцентра, погода в Украине 22 октября будут теплой и без осадков. Максимальная температура воздуха достигнет +21.