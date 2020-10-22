В Украине объявлен желтый уровень штормовой опасности

Марина Лисничук Общество 09:48, 22.10.2020 Обновлено: 09:57, 22.10.2020

В ряде регионов Украины в четверг, 22 октября, ожидается ухудшение погодных условий. Там объявлено штормовое предупреждение.

Непогода, в частности, коснется Львовской, Ивано-Фракивськой и Черновицкой областей. Об этом информируют синоптики Укргидрометцентра.

По их данным, днем на высокогорье Карпат будут наблюдаться порывы ветра 25-30 м/с. Погодному явлению присвоен І уровень опасности, желтый.

О сильном ветре в течение суток предупредили и спасатели ГСЧС Украины.

Кроме того, до 24 октября в большинстве районов восточных и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Метеорологические предупреждения по Украине на 22 октября
Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Украинского гидрометцентра, погода в Украине 22 октября будут теплой и без осадков. Максимальная температура воздуха достигнет +21.

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