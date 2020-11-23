В Украине объявлен желтый уровень опасности: где прогнозируют гололедицу

Укргидрометцентр сделал на понедельник, 23 ноября, метеорологическое предупреждение в связи с гололедом на дорогах.

Как сообщается на сайте центра, днем гололедица ожидается на Левобережье Украины (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Объявлен І уровень опасности – желтый.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 ноября антициклон принес в Украину дожди со снегом, на дорогах появилась гололедица.

29 декабря в Украине начнется потепление, а погода на Новый год будет теплой и дождливой.