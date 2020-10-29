В Украине объявили желтый уровень опасности: какие области накроет туман

Виктория Довгань Общество 08:49, 29.10.2020 Обновлено: 08:54, 29.10.2020

В четверг, 29 октября, большую часть территории Украины накроет туман. В связи с этим объявлен І уровень опасности, желтый.

Как сообщила пресс-служба Укргидрометцентра, утром это погодное явление будет наблюдаться в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. Из-за него видимость ограничится 200-500 метрами.

В то же время 28-31 октября в большинстве районов восточных областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Украину окутает туман.
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