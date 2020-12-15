В Украине объявили желтый уровень опасности из-за туманов и гололеда

Во вторник, 15 декабря, в 15 областях Украины объявили І уровень опасности (желтый) из-за неблагоприятных погодных условий.

Так, пресс-служба Укргидрометцентра предупредила о гололеде и гололедице на дорогах в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Кроме того, западные регионы ночью и утром накрыл туман, и видимость на дорогах там снизилась до 200-500 метров.

Кроме того, как сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), по состоянию на 7:00 15 декабря из-за мокрого снега и сильных порывов ветра без света остались жители трех областей. Там сработала система защиты линий электропередач.

В частности, погода обесточила:

Черниговщину – 204 населенных пункта;

Сумщину – 23 населенных пункта;

Киевщину – 7 населенных пунктов.

По данным спасателей, к восстановлению электроснабжения были привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 14 декабря из-за сложных погодных условий более 100 населенных были без энергоснабжения, сбился график движения поездов и автобусов и даже возникли проблемы с военной авиацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, в большинстве областей Украины 15 декабря будет плюсовая температура. Максимальные отметки зафиксируют на юге и западе – до +5 градусов.