В Украине объявили желтый уровень опасности: что это значит

В Украине во вторник, 12 ноября, ожидается густой туман, в связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

По прогнозам Укргидрометцентра, видимость прогнозируется 200-500 м; днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Туман в Киеве Status Quo

По Киеву и Киевской области утром 12 ноября туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 12 ноября ожидается сухая погода, столбики термометров не поднимутся выше +16°.

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