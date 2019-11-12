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12 ноября • обновлено в 09:46
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В Украине объявили желтый уровень опасности: что это значит

1.2т
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В Украине во вторник, 12 ноября, ожидается густой туман, в связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

По прогнозам Укргидрометцентра, видимость прогнозируется 200-500 м; днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Туман в Киеве

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По Киеву и Киевской области утром 12 ноября туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 12 ноября ожидается сухая погода, столбики термометров не поднимутся выше +16°.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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