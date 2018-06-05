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В Украине объявили вне закона памятники маршалу Жукову

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Все памятники и мемориальные доски в честь маршала СССР Георгию Жукову в Украине подлежат демонтажу.

Об этом свидетельствует ответ директора Института национальной памяти Владимира Вятровича на официальное обращение депутата Харьковского облсовета Дмитрия Булаха, копию которого политик опубликовал в Facebook.

Булах получил положительный ответ на вопрос, можно ли сносить памятные знаки в честь Жукова.

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По словам Вятровича, маршал является личностью, причастной к установлению советской власти вооруженным путем. Поэтому его памятники подлежат демонтажу, а объекты, названные в его честь - переименованию.

В частности, историк указал на подавление Жуковым крестьянского восстания в Тамбовской области в 20-х годах ХХ века, а также приказы, которыми он обрек на уничтожение сотни тысяч украинцев, призванных в 1943 году.

Также глава УИНП указал на пребывание Жукова на посту командующего немецкой оккупационной зоной в Германии. Он обвинил маршала в том, что на организованных им учениях в Одесской области от 45 до 60 тысяч солдат подверглись воздействию радиации. Кроме того, Вятрович напомнил об участи маршала в подавление восстания в Венгрии в 1956 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове снесли мемориальную доску Жукову, которую незадолго до этого восстановили.

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Тема
Декоммунизация в Украине
Персона
Владимир Вятрович
Место
Украина
Объект
Институт национальной памяти
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