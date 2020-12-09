В среду, 9 декабря, в 14 областях Украины объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Его скорость достигнет 15-20 м/с.

Как сообщила пресс-служба Укргидрометцентра, речь идет о западных, южных и восточных регионах. В связи с ухудшением погодной ситуации там предупредили о І уровне опасности, желтом.

В Украине объявили штормовое предупреждение. Пресс-служба Укргидрометцентра

Напомним, в целом 9 декабря погода в Украиине будет морозной. Кроме того, водителей предупредили о гололедице на дорогах. Холоднее всего будет в Киеве – -6...-8 градусов ночью и -2...-4 днем. Теплее всего – на Закарпатье (+4...+6 градусов днем).

Какую погоду обещают на Николая и Новый год?

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазиновасчитает, что на День святого Николая, 19 декабря, в Украину придет зимнее похолодание. Однако Народный синоптик Владимир Деркач наоборот утверждает, что этот день будет теплым.

Что же касается Нового года, то он, по прогнозам синоптиков, будет без мороза и снега. Существенное похолодание начнется лишь во второй половине января.

Как сообщал OBOZREVATEL, курортный поселок Кирилловка в Запорожской области затопило из-за шторма на море. Ветер, скорость которого достигала 30 м/с, способствовал образованию 2-метровых волн. Часть из них достигла побережья и залила улицы поселка и базы отдыха.