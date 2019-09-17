Главная Новости
17 сентября • обновлено в 16:11
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Украине объявили штормовое предупреждение

612 Читать материал на украинском

На территории Украины объявили штормовое предупреждение. В среду, 18 сентября, ночью в западных областях, а днем во всех регионах будут наблюдаться мощные порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

В частности, погода коснется и Киева, написала пресс-служба ДСНС Украины.

По данным Укргидрометцентра, в столице страны такой ветер поднимется еще до конца суток 17 сентября и будет держаться в течении следующего дня.

В Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине объявили штормовое предупреждение

Новости
В Украине выпадет первый снег: синоптики уточнили дату

Как сообщал OBOZREVATEL, зима в 2020 году в Европе будет самой холодной за последние 30 лет. Так, британские метеорологи предупредили о циклоне "Монстр с востока".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Макарский Александр
Макарский Александр
Привязывайте кастрюли к ушам веревочками
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel