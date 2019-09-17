На территории Украины объявили штормовое предупреждение. В среду, 18 сентября, ночью в западных областях, а днем во всех регионах будут наблюдаться мощные порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

В частности, погода коснется и Киева, написала пресс-служба ДСНС Украины.

По данным Укргидрометцентра, в столице страны такой ветер поднимется еще до конца суток 17 сентября и будет держаться в течении следующего дня.

В Украине объявили штормовое предупреждение

Как сообщал OBOZREVATEL, зима в 2020 году в Европе будет самой холодной за последние 30 лет. Так, британские метеорологи предупредили о циклоне "Монстр с востока".

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