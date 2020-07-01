В Украине объявили штормовое предупреждение: под угрозой новые регионы

В среду, 1 июля, в восточных и южных регионах Украины объявлено штормовое предупреждение из-за шквального ветра.

Отмечается, что его порывы иногда будут достигать 20 м/с. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

В частности, в юго-восточной и восточной частях страны ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в связи с чем в регионах объявлено I уровень опасности (желтый).

Кроме этого, в течение дня в восточных, Сумской, Полтавской, Запорожской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Непогода продлится и на следующий день. Так, уже 2 июля ночью в Приазовье и Крыму, днем в западных областях синоптики предупреждают о грозах, в отдельных районах возможны град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Предупреждение о буре на востоке и юго-востоке Украины (Meteo.gov.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, в управлении ГСЧС Украины предупредили, что в начале июля из-за сильных дождей в некоторых областях ожидается повышение уровней воды в реках. По данным спасателей, это может привести к затоплению угодий и дорог.