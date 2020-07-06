В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы, шквалы и ливни

В Украине ожидаются грозы, шквалы и ливни.

Во вторник, 7 июля, на большей части территории Украины ожидается значительное ухудшение погоды с грозами, шквалами и градом.

Об этом сообщили на сайте Укргидрометцентра.Синоптики объявили штормовое предупреждение.

В западных областях страны прогнозируют грозы с порывами ветра до 15-20 м/с, ночью и утром значительные дожди.

Днем в северных и центральных регионах, а также в Одесской и Николаевской областях ожидаются грозы.

В отдельных районах Украины возможны сильные ливни, град и шквалы до 17-22 м/с.

В Киевской области 7 июля днем пройдут грозы, местами сильные ливни, град, шквалы до 17-22 м/с.

В Украине объявили штормовое предупреждение (Укргидрометцентр)

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Украинского гидрометцентра рассказал, что грозы и смерчи станут привычным и регулярным явлением этого лета в Украине.