В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы, шквалы и град

В Украине в понедельник, 22 июня, ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и местами град.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ДСНС). Отмечается, что на всей территории Украины, кроме восточной части, ожидаются грозовые дожди. Днем в отдельных районах будет наблюдаться град и шквалы от 15 до 20 м/с. Кроме того, ливень передают в Закарпатской и Прикарпатский областях.

Киев и Киевскую область сегодня накроет дождями и грозами. В некоторых районах столицы пойдет град. Также ожидаются сильные порывы ветра от 15 да 20 м/с (I уровень опасности).

По данным Укргидрометцентра, в Украине 22 июня переменная облачность – кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатском регионе и местами в южных областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый). Ветер северо-восточный.

Температура ночью +15..+20 градусов, днем +24..+29 градусов.

В Украине объявили штормовое предупреждение meteo.gov.ua

В ГСЧС добавили, что в результате осложнения погодных условий состоянием на утро понедельника обесточены 112 населенных пунктов в пяти областях Украины: Житомирская – 47, Ривненская – 24, Волынская – 17, Хмельницкая – 15 и Кировоградская – 9.

Кроме того, 21 июня на территории Ивано-Франковской, Кировоградской и Черновицкой областей вследствие непогоды (интенсивный дождь, порывы ветра) произошло падение 37 деревьев, подтопления.

Жертв и пострадавших нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Украинского гидрометцентра рассказал, что грозы и смерчи станут привычным и регулярным явлением этого лета в Украине.