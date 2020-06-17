В Украине объявили штормовое предупреждение: Киев уже накрыла стихия

Тимур Григоренко Общество 14:31, 17.06.2020 Обновлено: 14:49, 17.06.2020

В среду, 17 июня, практически по всей территории Украины пройдут грозовые дожди, местами с градом.

Штормовое предупреждение опубликовано на сайте Укргидрометцентра. Лишь в Сумской и Луганской области не прогнозируется ухудшение погодных условий.

"Днем 17 июня грозы, в отдельных районах, кроме крайнего востока страны, град и шквалы 15-20 м/с. В западных областях местами значительный дождь (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

Непогода в Киеве

Синоптики также предупредили, что в восточных, Сумской, Черниговской областях будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Укргидрометцентр

Отметим, что состоянием на 14:00 по Киеву прошел шквальный ветер с дождем.

Непогода в Киеве
Непогода в Киеве
Непогода в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Украинского гидрометцентра рассказал, что грозы и смерчи станут привычным и регулярным явлением текущим летом в Украине.

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