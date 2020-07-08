В Украине объявили штормовое предупреждение: каким областям ждать дожди, грозы и град

Общество 17:52, 8.07.2020 Обновлено: 17:52, 8.07.2020

В четверг, 9 июля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий с сильными дождями, грозами и градом.

Об этом сообщили пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Укргидрометцентр. Спасатели объявили штормовое предупреждение.

"Ночью 9 июля в восточных и Днепропетровской областях грозы. В отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", – сообщили метеорологи.

Карта погоды на вечер 8 июля
(Укргидрометцентр)
В Украине объявили штормовое предупреждение
(Facebook ГСЧС)

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Украинского гидрометцентра рассказал, что грозы и смерчи станут привычным и регулярным явлением этого лета в Украине.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Возобновление подачи воды в Крым: детали, которые упускаются

Ляшко рассказал, как будут работать школы в Украине с 1 сентября

Ляшко – о выборах мэра Киева: если Зеленский меня поддержит, успех будет 100%

Сборная Украины за 10 дней построила дом в Кении для многодетной семьи

Зеленскому после признания о нарушении закона напомнили об обещании уйти