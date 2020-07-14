Во многих регионах Украины во вторник, 14 июля, ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили в Укргидрометцентре, в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях прогнозируют дожди с грозами, град и сильный ветер.

"В течение 14 июля на Левобережье грозы, в отдельных районах град и шквалы 17-22 м/с. 14 июля в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях значительные дожди, в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

Спасатели предупредили о I уровне опасности.

В Украине объявили штормовое предупреждение: какие регионы в опасности meteo.gov.ua

Напомним, 14 июля погода в Украине будет прохладной и облачной. Кратковременные дожди с грозами ожидаются в восточных, большинстве северных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях. Также жителей этих регионов ожидают град и шквалы 17-22 м/с.

Температура ночью в основном будет колебаться в пределах +9...+14 градусов. Днем будет несколько теплее – от +17 до +22.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Украинского гидрометцентра рассказал, что грозы и смерчи станут привычным и регулярным явлением этого лета в Украине.