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12 июня • обновлено в 10:51
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В Украине объявили штормовое предупреждение: какие регионы пострадают

3.9т
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В западных и южных регионах Украины, а также на Виннитчине в пятницу, 12 июня, ожидается ухудшение погодных условий объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр. Так, днем 12 июня во западной, южной части и в Винницкой области грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Кроме того, в Карпатах прогнозируют местами значительные дожди (І уровень опасности, желтый).

Иллюстрация

Иллюстрация

pexels.com

Напомним, погода в Украине 12 июня, ожидается жаркой в центральной и восточной части страны – от +26 до +30 днем. На Закарпатье, в Крыму и Одессе еще на несколько градусов ниже – от +24 до +28.

В Украине объявили штормовое предупреждение: какие регионы пострадают

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине июля 2020 будет жарким и сухим. Ожидается длительный засушливый период.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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