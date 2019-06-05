В Украине объявили штормовое предупреждение: какие регионы накроет непогода

На территории Украины из-за ухудшения погодных условий на четверг, 6 июня, объявлено штормовое предупреждение.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, в большинстве областей (кроме Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой) ожидаются дожди и грозы, в центральной части страны и на западе – град и шквалистый ветер до 15-20 м/с.

В соответствии с этим, I уровень опасности (желтый) объявлен во всех регионах, кроме крайних северных и восточных областей.

Иллюстрация. Гроза pexels.com

Средняя температура по Украине ночью от +16 (+14 на западе) до +18, днем от +26 до +28 (+33 на востоке) градусов.

О прогнозе погоды на 6 июня от синоптика Натальи Диденко читайте по ссылке.

Погодная карта на 6 июня Скриншот

Погодная карта на 6 июня Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшую неделю ожидаются интенсивные дожди, которые будут сопровождаться жаркой погодой.

В целом в июне и июле в стране прогнозируется аномальная жара, температура воздуха будет прогреваться выше 30 градусов.

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