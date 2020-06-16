В Украине объявили штормовое предупреждение: какие области пронесет

Общество 11:10, 16.06.2020 Обновлено: 11:28, 16.06.2020

Во вторник, 16 июня, днем почти на всей территории Украины синоптики спрогнозировали ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, непогода не коснется только Сумщины, Харьковщины и Луганщины. В некоторых регионах страны возможны град, грозы и шквальный ветер до 15-20 м/с.

Кроме того, в Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской областях и в Крыму объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Украину накроют грозы
Украинский гидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине июль 2020 будет жарким и сухим.Ожидается длительный засушливый период.

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