В Украине объявили штормовое предупреждение: какие области пронесет
В Украине объявили штормовое предупреждение
Во вторник, 16 июня, днем почти на всей территории Украины синоптики спрогнозировали ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщает Украинский гидрометцентр, непогода не коснется только Сумщины, Харьковщины и Луганщины. В некоторых регионах страны возможны град, грозы и шквальный ветер до 15-20 м/с.
Кроме того, в Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской областях и в Крыму объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Украину накроют грозы
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине июль 2020 будет жарким и сухим.Ожидается длительный засушливый период.
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