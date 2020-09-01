В Украине объявили штормовое предупреждение: какие области накроет буря

Алексей Титофф Общество 10:36, 1.09.2020 Обновлено: 10:55, 1.09.2020

Во вторник, 1 сентября, ожидается значительное ухудшение погодных условий – I уровень опасности.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, сегодня в западных областях Украины прогнозируются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Также в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях пройдут значительные дожди.

Кроме того, 1-3 сентября в южной части, восточных, Сумской, Тернопольской и большинстве центральных областей Украины – чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Украине объявили штормовое предупреждение
Укргидрометцентр

Отметим, что в Украине 1 сентября будет солнечная и по-настоящему летняя жаркая погода, которую будет предопределять антициклон.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в сентябре ожидается дождливой, но теплой. Осадки в некоторых городах начнутся уже с первого дня осени, а температура воздуха в течение месяца будет колебаться от +15 до +32 градусов.

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