В Украине объявили штормовое предупреждение из-за ветра и гололеда

В четверг, 10 декабря, в Украине объявили штормовое предупреждение из-за существенного ухудшения погоды. Так, в большинстве областей ожидается сильный ветер и гололедица.

Как сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), ночью в западных и южных регионах, а днем на большей части территории страны порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Кроме того, ночью на западе и в Одесской области будет гололедица, в связи с чем там объявлен І уровень опасности, желтый.

В Украине объявили штормовое предупреждение. Пресс-служба Укргидрометцентра

Жителей Киева и Киевской области также предупредили о гололедице на дорогах и сильном ветре (15-18 м/с). Следовательно, в столичном регионе аналогично объявили высший уровень опасности.

Кроме того, водителей призвали учитывать, что все это может вызвать нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог.

Подытоживая, в ГСЧС добавили, что 10-11 декабря на Правобережье выпадет мокрый снег с дождем и местами возникнет гололед. На остальной же территории осадков не ожидается. Северо-восточную часть, северные и центральные области Украины тоже не обойдет гололедица.

Напомним, 9 декабря штормовое предупреждение и І уровень опасности объявлен в 14 областях. В частности, речь шла о западных, южных и восточных областях. Скорость ветра там достигла 15-20 м/с.

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