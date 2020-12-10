В Украине объявили штормовое предупреждение из-за ветра и гололеда
В четверг, 10 декабря, в Украине объявили штормовое предупреждение из-за существенного ухудшения погоды. Так, в большинстве областей ожидается сильный ветер и гололедица.
Как сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), ночью в западных и южных регионах, а днем на большей части территории страны порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Кроме того, ночью на западе и в Одесской области будет гололедица, в связи с чем там объявлен І уровень опасности, желтый.
Жителей Киева и Киевской области также предупредили о гололедице на дорогах и сильном ветре (15-18 м/с). Следовательно, в столичном регионе аналогично объявили высший уровень опасности.
Кроме того, водителей призвали учитывать, что все это может вызвать нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог.
Подытоживая, в ГСЧС добавили, что 10-11 декабря на Правобережье выпадет мокрый снег с дождем и местами возникнет гололед. На остальной же территории осадков не ожидается. Северо-восточную часть, северные и центральные области Украины тоже не обойдет гололедица.
Напомним, 9 декабря штормовое предупреждение и І уровень опасности объявлен в 14 областях. В частности, речь шла о западных, южных и восточных областях. Скорость ветра там достигла 15-20 м/с.
Как сообщал OBOZREVATEL:
согласно прогнозу Укргидрометцентра, 10 декабря во многих областях Украины также выпадет мокрый снег и дождь. Днем во всех регионах, кроме востока, будет плюсовая температура.
На День святого Николая, 19 декабря, одни синоптики прогнозируют зимнюю погоду, а другие – потепление.
На Новый год снега и морозов не будет. Ожидается, что существенное похолодание начнется в Украине только во второй половине января.
В декабре кратковременное похолодание придет после 20 декабря, но не продержится до конца месяца.