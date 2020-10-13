В Украине объявили штормовое предупреждение из-за шквала и дождей

Во вторник, 13 октября, в западной части Украины объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и мощных дождей.

Как сообщила пресс-служба Укргидрометцентра, в западных и юго-западных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а в Карпатском регионе пройдет значительный дождь. В связи с этим там установлен І уровень опасности, желтый.

Кроме того, в течение 13-16 октября в восточных, большинстве районов Сумской и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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