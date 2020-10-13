В Украине объявили штормовое предупреждение из-за шквала и дождей
В части областей 13 октября будут порывы ветра до 20 м/с
В Карпатском регионе объявили первый уровень опасности
На востоке и части юга вероятны пожары
Во вторник, 13 октября, в западной части Украины объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и мощных дождей.
Как сообщила пресс-служба Укргидрометцентра, в западных и юго-западных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а в Карпатском регионе пройдет значительный дождь. В связи с этим там установлен І уровень опасности, желтый.
Кроме того, в течение 13-16 октября в восточных, большинстве районов Сумской и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в целом погода в Украине во вторник, 13 октября, будет одной из самых теплых среди стран Европы, несмотря на ветер и осадки кое-где.
Температура воздуха в течение дня составит +20...+24, и лишь в западных областях дожди снизят градусы до +16...+19, отметила синоптик Наталья Диденко.
Напомним, по словам синоптиков, настоящей метеорологической осени в Украине все еще нет. Превышение температурной нормы будет наблюдаться и в период с 10 по 18 октября.