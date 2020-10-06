В Украине объявили штормовое предупреждение из-за бури

Днем во вторник, 6 октября, на большей части территории Украины объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

О неблагоприятных погодных условиях предупредил Укргидрометцентр, подчеркнув, что исключение составят только западные области и крайний восток. В остальных же регионах ожидаются порывы до 15-20 м/с. Поэтому там объявлен І уровень опасности, желтый.

В Украине ожидается сильный штормовой ветер. Пресс-служба Укргидрометцентра

Кроме того, до 8 октября в восточных областях и большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Что касается Киева и Киевской области, то там, по данным пресс-службы ГСЧС, 6 октября также будут порывы ветра 15-20 м/с и І уровень опасности (желтый).

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