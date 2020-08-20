В Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать пожаров и гроз

В четверг, 20 августа, в Украине объявили штормовое предупреждение из-за повышенной угрозы стихийных бедствий на большей территории Украины.

Объявление об этом обнародовала пресс-служба Укргидрометцентра. Синоптики отметили, что практически на всей территории Украины 20 августа, кроме запада, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Впрочем, в целом погодные условия там не будут нести угрозы.

Что же касается западных регионов, то тут, наоборот, ожидаются сильные грозы. В связи с этим жителей предупредили о I уровне опасности, желтом – ведь погодные условия считаются потенциально опасными.

В Украине объявили штормовое предупреждение из-за пожаров и гроз Укргидрометцентр

Напомним, I уровень опасности, желтый, означает, что такие погодные условия угрожают населению, инфраструктуре и окружающей среде. Синоптики советуют проявлять максимальную осторожность во время пребывания в зоне действия погодных явлений.

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