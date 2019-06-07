В Украине объявили штормовое предупреждение: чего ждать

В пятницу, 7 июня, синоптики из-за ухудшения погодных условий в Украине объявили штормовое предупреждение.

Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, в Житомирской, Винницкой и Одесской будут наблюдаться грозы. В отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен желтый уровень опасности.

При этом непогода будет бушевать также в Ривненской, Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Чернивецкой и Хмельницкой областях. В данных регионах возможны грозы, град, шквал и дождь.

Отметим, что 7 июня, ожидает дальнейшее ухудшение погоды, местами с обильными осадками. Так, на Правобережье пройдут кратковременные дожди с грозами, в западных и центральных областях местами – град и шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории ночью без осадков, днем отдельные грозовые дожди. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Карта погоды Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, тысячи домов и домохозяйств на территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей попали в зону подтопления вследствие интенсивных осадков 20-23 мая. Президент Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий ЧП.

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