В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются сильные дожди и грозы

Во вторник, 25 августа, в большой части областей Украины ожидаются сильные дожди, а также грозы.

Соответствующее штормовое предупреждение появилось на сайте Укргидрометцентра. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Так, 25 августа в большинстве западных, северных и центральных областей Украины ожидаются грозы, а местами – сильные дожди. В частности, непогода будет бушевать на Волыни, Львовщине, в Ивано-Франковской, Тернопольской, Ривненской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Киевской областях и в самой столице.

Также во вторник в некоторых центральных, южных, восточных областях, в Крыму и большинстве районов Хмельницкой и Черновицкой областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Штормовое объявление по Украине Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев во вторник утром, 25 августа, залило дождями. Столичные дороги превратились в настоящие реки.