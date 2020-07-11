В Украине объявили оранжевый уровень опасности, надвигается шторм

В субботу, 11 июля, на западе Украины прогнозируется ухудшение погодных условий. Ожидаются грозы, а в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, присвоен I уровень опасности (желтый).

Так во второй половине дня на Львовщине ожидаются грозы, местами сильные ливни. Во время гроз местами возможны шквалы 17-22 м/с вместе градом.

В течение 11-13 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,3-1,3 м. При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

На фоне повышенной водности на реке Стрвяж возле села Луки Львовской области возможен начальный выход воды на заводь.

Кроме того, завтра, 12 июля также ожидаются значительные грозовые дожди. В Карпатах и на Закарпатье сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый).

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу синоптиков, 11 и 12 июля в Украину вернется жаркая погода, а на западе пройдут дожди с грозами.