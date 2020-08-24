В Украине объявили об ухудшении погодных условий

В Украине ожидаются сильные дожди с грозами.

На вторник, 25 августа, в Украине объявлено об ухудшении погодных условий. На большинстве территории Украины ожидаются дожди с грозами.

Соответствующее сообщение на Telegram-канале сделала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на прогноз Укргидрометцентра.

"Ночью 25 августа в большинстве западных, северных и центральных областей грозы, днем в западной части местами значительные дожди", – говорится в сообщении.

Судя по информации синоптиков, на большей части территории Украины ожидаются осадки, сухо будет только в южных и восточных регионах, а также на Полтавщине.

Температура воздуха на западе и севере ожидается от +22 до +25, в центральных областях будет, несмотря на дожди, теплее – +25 +28, на юге страны – +28 +33, на востоке страны температура воздуха прогреется от +25 до +31.

Погода в Украине на 25 августа. Укргидрометцентр

ДСНС предупредила об ухудшении погоды в Украине. Telegram ДСНС

Как сообщал OBOZREVATEL, в Укргидрометцентре сообщили, что погода в Украине будет летней до середины сентября. В то же время ожидаются кратковременные периоды похолодание.

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