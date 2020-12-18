В Украине объявили I уровень опасности: видимость на дороге ограничена

В пятницу, 18 декабря, в Украине из-за сильного тумана объявили I уровень опасности.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из-за тумана видимость на дороге составляет 200-500 метров.

"Ночью и утром 18 декабря в западных, северных и центральных областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности)", – говорится в сообщении.

В Киеве и области вечером 17 декабря, ночью и утром 18 декабря также туман, видимость ограничена.

Отметим, что в Украине 18 декабря осадков почти не будет, хотя в некоторых регионах, возможны туман и гололед.

Также погода в Украине в День святого Николая, 19 декабря, будет без особых осадков и ветра.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик спрогнозировал для Украины 110 дней снега.