В Украине объявили I уровень опасности: непогода накроет все области

В среду, 4 ноября, в Украине будет наблюдаться ухудшение погодных условий – сильный туман.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы с чрезвычайных ситуаций, плохая видимость продержится и в четверг, 5 ноября.

Спасатели предупредили, что из-за тумана видимость на дорогах ограничена 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – отметили в ведомстве.

Напомним, что 4 ноября погода в Украине будет прохладной, но без значительных осадков в большинстве областей. В то же время западные регионы заденет атмосферный фронт, который 5 ноября станет смелее и принесет дожди не только на запад, но и на север страны.

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