В Украине объявили I уровень опасности: на дорогах гололед и туман

Алексей Титофф Общество 15:56, 12.12.2020 Обновлено: 15:56, 12.12.2020

В субботу, 12 декабря, в Украине ухудшится погода: на дорогах ожидается гололед и туман – объявлен I уровень опасности, желтый.

Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, в западных областях (кроме Закарпатья), центральных, восточных, днем ​​и в северных областях – ледяной налет.

В южных регионах страны до конца суток 12 января, ночью и утром 13 декабря – туман, видимость 200-500 метров.

В воскресенье, 13 декабря ночью на Правобережье Украины и днем ​​в большинстве областей, кроме юго-восточной части – на дорогах большинства областей гололедица.

Синоптики предупредили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Погода в Украине на 12 декабря
Укргидрометцентр

В Министерстве внутренних дел призвали водителей соблюдать правила безопасного вождения, чтобы избежать трагических событий на дорогах:

  • Выдерживать дистанцию ​​между авто

  • Движение на скользкой дороге – на минимальной скорости

  • Не совершать резких маневров во время движения

  • Снижать скорость при приближении к пешеходным переходам

  • Парковка авто не должна мешать снегоуборочной технике

  • Учитывать предупреждения соответствующих служб

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