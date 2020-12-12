В Украине объявили I уровень опасности: на дорогах гололед и туман

В субботу, 12 декабря, в Украине ухудшится погода: на дорогах ожидается гололед и туман – объявлен I уровень опасности, желтый.

Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, в западных областях (кроме Закарпатья), центральных, восточных, днем ​​и в северных областях – ледяной налет.

В южных регионах страны до конца суток 12 января, ночью и утром 13 декабря – туман, видимость 200-500 метров.

В воскресенье, 13 декабря ночью на Правобережье Украины и днем ​​в большинстве областей, кроме юго-восточной части – на дорогах большинства областей гололедица.

Синоптики предупредили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

В Министерстве внутренних дел призвали водителей соблюдать правила безопасного вождения, чтобы избежать трагических событий на дорогах:

Выдерживать дистанцию ​​между авто

Движение на скользкой дороге – на минимальной скорости

Не совершать резких маневров во время движения

Снижать скорость при приближении к пешеходным переходам

Парковка авто не должна мешать снегоуборочной технике

Учитывать предупреждения соответствующих служб

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