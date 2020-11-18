В Украине объявили I уровень опасности: какие области накроет непогода

Алексей Титофф Общество 06:32, 18.11.2020 Обновлено: 06:36, 18.11.2020

В среду, 18 ноября, в Украине в некоторых областях будет наблюдаться гололед на дорогах. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, утром на дорогах Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях может быть затруднено движение.

В Киеве в течение суток 18 ноября – гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

Спасатели отметили, что 18-19 ноября в восточных областях Украины также на дорогах будет гололедица (I уровень опасности, желтый).

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", – предупредили спасатели.

Гололед в Украине
Укргидрометцентр

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что спасатели предупредили украинцев о сложных погодных условиях.

Также синоптики предупредили украинцев о морозе до -7 градусов.

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